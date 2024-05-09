Окупанти не припиняють штурмувати Лиманський напрямок — яка ситуація

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції Збройних Сил на Лиманському напрямку Донеччини. До прикладу, лише за минулу добу ворог намагався понад 10 разів прорвати лінію оборони.

Про це розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

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Ситуація на Лиманському напрямку

"Обстановка досить напружена довгий час. Більше місяця росіяни намагаються штурмувати. Вчора було більше десять спроб штурмів, вони всі були відбиті", — сказав Краснов, говорячи про інтенсивність ворожих штурмів.

Він додав, що росіяни просуваються невеликими піхотними групами по 5-10 людей, які намагаються захопити окопи українських бійців. Однак, всі спроби противника — марні. Навпаки, каже військовий, є певні успіхи з боку ЗСУ.

"Нещодавно була ситуація, коли рухалися дві штурмові групи — наша і ворожа. Ворожа була вдвічі чисельнішою. По ворожій було нанесено вдале ураження артилерією. Крім того, російська група не бачила нашу, вийшла на неї, і ще й стрілецькою зброєю було нанесено ураження. Росіяни втекли, кинувши своїх поранених і вбитих", — розповів Краснов на прикладі одного з випадків.

Нагадаємо, за словами військового Сергія Цехоцького, російські новини про захоплення Красногорівки на Донеччині — черговий фейк окупантів. Він запевнив, що населений пункт перебуває повністю під контролем Збройних Сил України.

Раніше ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втратити Донеччину.

Додамо, окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського.