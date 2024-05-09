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Оккупанты не прекращают штурмовать Лиманское направление — какая ситуация

9 мая 2024 14:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты не прекращают штурмовать Лиманское направление — какая ситуация
Украинские военные на танке. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики не прекращают штурмовать позиции Вооруженных Сил на Лиманском направлении Донетчины. К примеру, только за минувшие сутки враг пытался свыше 10 раз прорвать линию обороны.

Об этом рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады Станислав Краснов в эфире телемарафона.

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"Обстановка достаточно напряжена долгое время. Больше месяца россияне пытаются штурмовать. Вчера было больше десяти попыток штурмов, они все были отбиты", — сказал Краснов, говоря об интенсивности вражеских штурмов.

Он добавил, что россияне продвигаются небольшими пехотными группами по 5-10 человек, пытающихся захватить окопы украинских бойцов. Однако все попытки противника напрасны. Напротив, говорит военный, есть определенные успехи со стороны ВСУ.

"Недавно была ситуация, когда двигались две штурмовые группы — наша и вражеская. Враждебная была вдвое многочисленнее. По вражеской было нанесено удачное поражение артиллерией. Кроме того, российская группа не видела нашу, вышла на нее, и еще и стрелковым оружием было нанесено поражение. Россияне скрылись, бросив своих раненых и убитых", — рассказал Краснов на примере одного из случаев.

Напомним, по словам военного Сергея Цехоцкого, российские новости о захвате Красногоровки Донецкой области — очередной фейк оккупантов. Он заверил, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Ранее эксзамминистра по вопросам ТОТ рассказал о вероятности потерять Донетчину.

Добавим, оккупантысовершили тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки в районе Архангельского.

война
ВСУ
россияне
Донецкая область
военные
оккупанты
война в Украине

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