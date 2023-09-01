Окупанти не виплачують соцдопомогу одиноким матерям, якщо вони не мають паспорта РФ

Російський паспорт. Фото: google

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують політику примусової паспортизації й вигадали новий спосіб збільшити цей показник. Відтак, вони не виплачують допомогу одиноким матерям, якщо ті не мають паспорту РФ.

Про це повідомили в центрі Національного спротиву.

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Як відомо, щомісячно одиноким матерям виплачували 10 000 російських рублів (3 тис. грн) на дитину, але щоб продовжити отримувати виплати тепер одинока мати (або батько) має надати окупантам довідку цього статусу, яка видана згідно з законодавством РФ.

"Для відповідної довідки необхідно мати червону макулатуру. Ба більше, якщо дитині від 14 років, то необхідно аби вона сама отримала паспорт ворога. Інакше українці не отримають виплати, що в регіоні, який росіяни "звільнили" від роботи, ставить сім’ю під загрозу", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на початку року росіяни заборонили обіг гривні й унеможливили перекази родичів звільнених територій, таким чином зробивши українців залежними від їх волі на тимчасово окупованих територій, а далі посилюють там гуманітарну кризу аби взяти під тотальний контроль місцеве населення.

Нагадаємо, що російські загарбники вимагають від колаборантів у тимчасово окупованих районах Луганської області провести паспортизацію підлітків до 1 жовтня. Для контролю над цим процесом прибудуть спостерігачі з Москви.