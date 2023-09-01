Оккупанты не выплачивают соцпомощь одиноким матерям, если они не имеют паспорта РФ

Российский паспорт. Фото: google

На временно оккупированных территориях россияне продолжают политику принудительной паспортизации и придумали новый способ увеличить этот показатель. Следовательно, они не выплачивают пособие одиноким матерям, если те не имеют паспорта РФ.

Об этом сообщили в центре Национального сопротивления.

Читайте также:

Принудительная паспортизация

Как известно, ежемесячно одиноким матерям выплачивали 10 000 российских рублей (3 тыс. грн) на ребенка, но чтобы продолжить получать выплаты, теперь одинокая мать (или отец) должна предоставить оккупантам справку этого статуса, которая выдана согласно законодательству РФ.

"Для соответствующей справки необходимо иметь красную макулатуру. Более того, если ребенку от 14 лет, то необходимо, чтобы он сам получил паспорт врага. Иначе украинцы не получат выплаты, что в регионе, который россияне "освободили" от работы, ставит семью под угрозу", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в начале года россияне запретили обращение гривны и сделали невозможными переводы родственников освобожденных территорий, таким образом сделав украинцев зависимыми от их воли на временно оккупированных территорий, а затем усугубляют там гуманитарный кризис, чтобы взять под тотальный контроль местное население.

Напомним, что российские захватчики требуют от коллаборантов во временно оккупированных районах Луганской области провести паспортизацию подростков до 1 октября. Для контроля за этим процессом прибудут наблюдатели из Москвы.