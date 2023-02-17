Оккупанты обыскивают подвалы и гаражи в поисках партизан: детали
Россияне пытаются найти партизан на временно оккупированных территориях. Для этого они обыскивают все подвалы и гаражи на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Оккупанты обыскивают гаражи и подвалы
"Обыскивают дома, акцент делают в подвалах, кладовых и гаражах. Если гаражи находятся в кооперативах, россияне требуют присутствия их владельцев. Во время проверки они пытаются узнать что-нибудь о подполье и установить причастны ли владельцы недвижимости к партизанщине", — говорится в сообщении.
Следовательно, Центр национального сопротивления призывает осторожничать и по возможности покинуть регион. Также напоминаем, что на сайте центра есть инструкция по чистке телефона и обращению во время ареста.
Напомним, ранее Генштаб сообщил об уничтожении двух систем радиоэлектронной борьбы российских захватчиков и двух самолетов оккупационной армии.