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Оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне: есть пострадавшие

13 августа 2023 16:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне: есть пострадавшие
Последствия обстрелов Херсона. Архивное фото: Херсонская ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 13 августа, российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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Обстрелы Херсона 13 августа

Как известно, 13 августа около 11:30 оккупанты из артиллерии обстреляли жилые кварталы Херсона.

В одном из микрорайонов попали в многоэтажку и вблизи нее. Пострадали три местных жителя, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

  • Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua
  • Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua
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На месте работали правоохранители, экстренные службы и медики.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Напомним, 13 августа оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

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