Оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне: есть пострадавшие

Последствия обстрелов Херсона. Архивное фото: Херсонская ОВА

В воскресенье, 13 августа, российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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Обстрелы Херсона 13 августа

Как известно, 13 августа около 11:30 оккупанты из артиллерии обстреляли жилые кварталы Херсона.

В одном из микрорайонов попали в многоэтажку и вблизи нее. Пострадали три местных жителя, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua

Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua 1/2 _ 2

На месте работали правоохранители, экстренные службы и медики.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 13 августа оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.