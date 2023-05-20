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Оккупанты обстреляли Берислав, есть погибшие

20 мая 2023 12:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты обстреляли Берислав, есть погибшие
На месте удара в Бериславе. Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские войска ночью нанесли удар авиабомбой по городу Берислав Херсонской области. В результате удара погибли двое мирных жителей деоккупированного в прошлом году города.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области.

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Авиаудар по Бериславу

В ночь с 19 на 20 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар об одной из улиц города Берислав Херсонской области.

Авиационная бомба попала в один из домов.

Последствия атаки

Под завалами одного из домов, по свидетельской информации, остались люди.

Спасатели ГСЧС, прибыв на место инцидента, начали разбирать завалы в надежде спасти жителей разрушенного дома.

К сожалению, их нашли под развалинами дома уже без признаков жизни.

Погибли от попадания российской авиабомбы два жителя Берислава.

Напомним, несколько дней назад российские оккупационные войска обстреляли больницу в Бериславском районе. Снаряды попали в реанимационное и центральное отделение, но тогда, к счастью, никто не пострадал.

А вот в селе Зеленовка в результате очередных российских обстрелов погиб пятилетний мальчик. Он скончался от полученных травм по дороге в больницу.

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