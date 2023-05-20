Оккупанты обстреляли Берислав, есть погибшие
Российские войска ночью нанесли удар авиабомбой по городу Берислав Херсонской области. В результате удара погибли двое мирных жителей деоккупированного в прошлом году города.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области.
Авиаудар по Бериславу
В ночь с 19 на 20 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар об одной из улиц города Берислав Херсонской области.
Авиационная бомба попала в один из домов.
Последствия атаки
Под завалами одного из домов, по свидетельской информации, остались люди.
Спасатели ГСЧС, прибыв на место инцидента, начали разбирать завалы в надежде спасти жителей разрушенного дома.
К сожалению, их нашли под развалинами дома уже без признаков жизни.
Погибли от попадания российской авиабомбы два жителя Берислава.
Напомним, несколько дней назад российские оккупационные войска обстреляли больницу в Бериславском районе. Снаряды попали в реанимационное и центральное отделение, но тогда, к счастью, никто не пострадал.
А вот в селе Зеленовка в результате очередных российских обстрелов погиб пятилетний мальчик. Он скончался от полученных травм по дороге в больницу.