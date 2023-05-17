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Прокудін показав кадри після обстрілу РФ по Херсонщині та назвав кількість жертв

17 травня 2023 19:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Прокудін показав кадри після обстрілу РФ по Херсонщині та назвав кількість жертв
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін/Telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 17 травня, голова Херсонської ОВА повідомив, що окупанти вдарили по лікарні у Бериславі. Олександр Прокудін опублікував кадри руйнувань після обстрілу.

Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", — написав Олександр Прокудін.

Також він додав, що пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Жертви денного обстрілу

"Країна терористів, агресорів і військових злочинців, яка завершить свій шлях ганьбою і трибуналом, сьогодні забрала життя маленького херсонця та двох дорослих", — написав голова Херсонської ОВА.

Російські військові вдень, 17 травня, обстріляли Зеленівку. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб. Серед поранених був 5-річний хлопчик. Хлопчика одразу повезли до лікарні попутним транспортом. Але врятувати дитину не вдалося. Він загинув ще до приїзду до лікарні.

Троє дорослих та 16-річний підліток доправлені до лікарень Херсона. Підліток знаходиться в тяжкому стані, його оперують. У 24-річного чоловіка поранення середнього ступеня тяжкості. Інших двох госпіталізованих чоловіків врятувати не вдалося.

"Щирі співчуття родинам загиблих. Скорішого одужання пораненим", — сказав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, скільки разів на добу російські окупаційні війська обстріляли Херсон та область. За його словами, лише по Херсону було завдано шість ударів, а по Херсонській області 79 ударів.

15 травня, окупаційні війська Росії здійснили 80 обстрілів у Херсонській області. Крім того, саме місто Херсон було обстріляно 14 разів.

У неділю, 14 травня, ворог 86 разів обстріляв Херсонську область. Росіяни випустили 381 снаряд із різних військових засобів, включаючи важку артилерію, танки, БпЛА та авіацію.

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