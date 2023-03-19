Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області: деталі
Сьогодні, 19 березня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Вони атакували селище Білозерка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
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Деталі
Обстріл відбувся після обіду. Росіяни використовували артилерію.
"Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З під завалу власної оселі вдалося дістати жінку", — йдеться у повідомленні.
Постраждалу госпіталізували.
Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, російські окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумської області. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Також ми писали, що протягом минулої доби, 18 березня, ворог тероризував мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти області. Під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів.
Додамо, 18 березня, російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки щонайменше дві людини загинули та п'ятеро — поранено.