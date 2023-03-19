Оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области: детали
Сегодня, 19 марта, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Они атаковали поселок Белозерка.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
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Обстрел произошел после обеда. Россияне использовали артиллерию.
"Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось достать женщину", — говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали.
Напомним, сегодня, 19 марта, российские оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумской области. По предварительной информации, люди не пострадали.
Также мы писали, что за прошедшие сутки, 18 марта, враг терроризировал мирное население Харьковщины, обстреливая пограничные населенные пункты области. Под артиллерийским огнем оккупантов находились не менее 13 населенных пунктов.
Добавим, 18 марта, российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере два человека погибли и пятеро ранены.