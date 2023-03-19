Окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумської області, — ОК "Північ"

Втрат серед особового складу та техніки немає

Сьогодні, 19 березня, російські окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумської області. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомляє ОК "Північ".

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"Зафіксовано вісім приходів з 07:20 до 08:05, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Середина-Буда. Втрат серед о/с та техніки немає. В населеному пункті пошкоджено три приватних будинки, про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", — йдеться у повідомленні.

З 10:38 до 10:55 було зафіксовано шість приходів, ймовірно з САУ, в район н.п. Старикове. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про поранених цивільних або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сьогодні з 10:30 було ще п'ять приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Студенок. В ОК "Північ" повідомили, що втрат немає.

Нагадаємо, протягом 13 березня дня росіяни здійснили обстріли територій шести громад Сумської області. Йдеться про Білопільську, Шалигинську, Краснопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську.

Також ми писали, що Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через атаку рф на один з гуртожитків Сумщини. Внаслідок обстрілів загинув працівник ліцею.

Додамо, у Сумській області до 10 років позбавлення волі засуджено російського військовослужбовця. Окупант погрожував зброєю та відбирав цінні речі у мирних українців.