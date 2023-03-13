Армія рф обстріляла енергетиків під час аварійно-відновлювальних робіт на Херсонщині

Бригада виконувала аварійно-відновлювальні роботи

Російські окупаційні війська обстріляли бригаду енергетиків у Херсонській області. Наразі відомо про одного пораненого.

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

Що відомо

Зазначається, що подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Під час ворожого обстрілу фахівці саме виконували аварійно-відновлювальні роботи.

За попередньою інформацією, через підлий російський удар поранення дістав один електрик.

"У ці хвилини постраждалого везуть до найближчого медзакладу, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу", — розповіли у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом 12 березня російські окупаційні війська завдали 56 ударів по території Херсонської області. Внаслідок удару є постраждалі серед цивільних.

Також, протягом 11 березня російська армія здійснила п'ять обстрілів по Херсонській громаді, зокрема по населених пунктах Зимівник, Приозерне та Корабельному району Херсона. Ці напади призвели до трагічних наслідків, внаслідок яких троє людей загинули, а ще троє отримали поранення.