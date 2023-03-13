Армія рф обстріляла енергетиків під час аварійно-відновлювальних робіт на Херсонщині

Окупанти обстріляли бригаду енергетиків на Херсонщині: є поранені
Російські окупаційні війська обстріляли бригаду енергетиків у Херсонській області. Наразі відомо про одного пораненого.
Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.
-
Суд над бійцем ТРО в Одесі: відмовився їхати на фронт
-
Весна зачекає: мінусову температуру прогнозують одразу у п'яти областях
-
У Житомирі припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення електронних цигарок
-
ООН та рф обговорюють продовження угоди про безпечний експорт українського зерна
-
Відомий промоутер розповів, чому Тайсон Ф'юрі погодився на бій з Усиком
-
Арабська казка у прямому ефірі: старша донька короля Йорданії вийшла заміж (фото)
-
СБУ спіймала на Дніпропетровщині інформатора окупантів: яку інформацію передавав зрадник
-
Генерал Ніколюк залишив пост командувача ОК "Північ": хто зайняв його місце
-
Окупанти агітують мелітопольців вступати до "Вагнера" для штурму Бахмута
-
Знайте свої права: чи може охоронець в супермаркеті перевіряти речі покупців
Що відомо
Зазначається, що подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Під час ворожого обстрілу фахівці саме виконували аварійно-відновлювальні роботи.
За попередньою інформацією, через підлий російський удар поранення дістав один електрик.
"У ці хвилини постраждалого везуть до найближчого медзакладу, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу", — розповіли у Херсонській ОВА.
Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом 12 березня російські окупаційні війська завдали 56 ударів по території Херсонської області. Внаслідок удару є постраждалі серед цивільних.
Також, протягом 11 березня російська армія здійснила п'ять обстрілів по Херсонській громаді, зокрема по населених пунктах Зимівник, Приозерне та Корабельному району Херсона. Ці напади призвели до трагічних наслідків, внаслідок яких троє людей загинули, а ще троє отримали поранення.