Армия рф обстреляла энергетиков во время аварийно-восстановительных работ в Херсонской области

Бригада выполняла аварийно-восстановительные работы

Российские оккупационные войска обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области. Пока известно об одном раненом.

Об этом информирует пресс-служба Херсонской ОВА.

Что известно

Отмечается, что событие произошло в одном из населенных пунктов Дарьевской общины. Во время вражеского обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.

По предварительной информации, из-за подлого российского удара ранения получил один электрик.

"В эти минуты пострадавшего везут в ближайшее медучреждение, где врачи окажут ему необходимую помощь", — рассказали в Херсонской ОВА.

Напомним, ранее мы писали, что в течение 12 марта российские оккупационные войска нанесли 56 ударов по территории Херсонской области. В результате удара есть пострадавшие среди гражданских.

Также, в течение 11 марта российская армия совершила пять обстрелов по Херсонской общине, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельному району Херсона. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.