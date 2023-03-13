Армия рф обстреляла энергетиков во время аварийно-восстановительных работ в Херсонской области

Оккупанты обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области: есть раненые
Российские оккупационные войска обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области. Пока известно об одном раненом.
Об этом информирует пресс-служба Херсонской ОВА.
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Что известно
Отмечается, что событие произошло в одном из населенных пунктов Дарьевской общины. Во время вражеского обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.
По предварительной информации, из-за подлого российского удара ранения получил один электрик.
"В эти минуты пострадавшего везут в ближайшее медучреждение, где врачи окажут ему необходимую помощь", — рассказали в Херсонской ОВА.
Напомним, ранее мы писали, что в течение 12 марта российские оккупационные войска нанесли 56 ударов по территории Херсонской области. В результате удара есть пострадавшие среди гражданских.
Также, в течение 11 марта российская армия совершила пять обстрелов по Херсонской общине, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельному району Херсона. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.