Окупанти обстріляли будинок в Херсоні: є загиблий та поранена

Російські окупанти поряд з артилерією. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 12 липня, російські окупанти обстріляли будинок у Херсоні. Внаслідок чергової атаки постраждало літнє подружжя.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Херсона

"В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік", — розповів Прокудін.

Крім того, внаслідок російської атаки поранення отримала 82-річна дружина загиблого чоловіка.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти атакували місто невідомим об'єктом.

Також ми писали, що через російські обстріли Херсона постраждало п'ятеро людей. Серед них є дитина.

Додамо, у ніч проти 11 липня росіяни вчергове намагались атакувати українську територію. Цього разу російські військові застосували безпілотники, однак українські Сили ППО збили всі БпЛА.