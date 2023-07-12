Оккупанты обстреляли дом в Херсоне: есть погибший и раненая
Сегодня, 12 июля, российские оккупанты обстреляли дом в Херсоне. В результате очередной атаки пострадали пожилые супруги.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсона
"В доме из-за вражеского обстрела произошел пожар, после ликвидации которого в доме обнаружили тело погибшего жителя города. Им оказался 81 летний мужчина", — рассказал Прокудин.
Кроме того, в результате российской атаки ранения получила 82-летняя жена погибшего мужчины.
Напомним, сегодня, 12 июля, около 12:30 в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты атаковали город неизвестным объектом.
Также мы писали, что из-за российских обстрелов Херсона пострадали пять человек. Среди них есть ребенок.
Добавим, в ночь на 11 июля россияне в очередной раз пытались атаковать украинскую территорию. В этот раз российские военные применили беспилотники, однако украинские Силы ПВО сбили все БпЛА.