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Окупанти обстріляли човен з людьми, які намагались втекти з окупації в Херсон

31 березня 2023 21:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей поранені
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Херсонській області внаслідок російського обстрілу поранення дістали цивільні, які пливли на човні по Дніпру. Вони тікали з окупації в Херсон.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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Обстріли цивільних 

У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти обстріляли човен із цивільними, які намагалися покинути окуповану частину Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей поранені. 

Як повідомили в ОВА, люди пливли з дач, що на лівому березі Дніпра.  На місце виїхали екстрені служби.

Нагадаємо, 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.

Окрім того, 27 березня окупанти завдали ракетного удару по дитячому будинку у Дружківці на Донеччині. Будівля майже повністю зруйнована.

Загалом, агресія російської федерації обернулася смертями понад 460 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей.

Найбільше дітей та підлітків постраждало від дій російських окупантів на території Донецькій області (446).

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