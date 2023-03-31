Оккупанты обстреляли лодку с людьми, которые пытались убежать из оккупации в Херсон

В результате вражеского обстрела два человека ранены

В Херсонской области в результате российских обстрелов ранения получили гражданские, плывущие на лодке по Днепру. Они бежали из оккупации в Херсон.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Обстрелы гражданских

В пятницу, 31 марта, российские оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, пытавшимися покинуть оккупированную часть Херсонской области. В результате вражеского обстрела два человека ранены.

Как сообщили в ОВА, люди плыли с дач на левом берегу Днепра. На место выехали экстренные службы.

Напомним, 31 марта, российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.

Кроме того, 27 марта оккупанты нанесли ракетный удар по детскому дому в Дружковке Донецкой области. Здание почти полностью разрушено.

В целом агрессия российской федерации обернулась смертями более 460 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.

Больше всего детей и подростков пострадали от действий российских оккупантов на территории Донецкой области (446).