Російські війська завдали чергового удару по Сумщині

Окупанти завдали чергового удару по Сумщині. Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські окупанти вчергове обстріляли прикордонні території Сумщини. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Учора, 10 травня, російські військові з території РФ з артилерії обстріляли Білопільську територіальну громаду на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки в селі Павлівка загинув місцевий житель, пошкоджено приватні будинки, йдеться в повідомленні.

"Артилерійський обстріл цієї громади продовжився сьогодні о 6:50 ранку. Військові РФ майже годину обстрілювали зі ствольної артилерії околиці міста Білопілля. Внаслідок обстрілу майже повністю знищено приватний будинок, частково зазнали пошкоджень гаражні приміщення, у деяких оселях уламками посічено паркани, розбито вікна, пошкоджено дахи", — зазначають в Офісі Генерального прокурора.

Окупанти завдали чергового удару по Сумщині. Фото: Сумська обласна прокуратура

Окупанти завдали чергового удару по Сумщині. Фото: Сумська обласна прокуратура

Окупанти завдали чергового удару по Сумщині. Фото: Сумська обласна прокуратура

Як повідомляється, за процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної та Сумської обласної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Гештаб повідомляв, що ЗСУ за добу знищили купу російської техніки і понад 600 окупантів.