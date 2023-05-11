Російські війська завдали чергового удару по Сумщині
Російські окупанти вчергове обстріляли прикордонні території Сумщини. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Внаслідок обстрілу загинула людина
Учора, 10 травня, російські військові з території РФ з артилерії обстріляли Білопільську територіальну громаду на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки в селі Павлівка загинув місцевий житель, пошкоджено приватні будинки, йдеться в повідомленні.
"Артилерійський обстріл цієї громади продовжився сьогодні о 6:50 ранку. Військові РФ майже годину обстрілювали зі ствольної артилерії околиці міста Білопілля. Внаслідок обстрілу майже повністю знищено приватний будинок, частково зазнали пошкоджень гаражні приміщення, у деяких оселях уламками посічено паркани, розбито вікна, пошкоджено дахи", — зазначають в Офісі Генерального прокурора.
Як повідомляється, за процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної та Сумської обласної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, Гештаб повідомляв, що ЗСУ за добу знищили купу російської техніки і понад 600 окупантів.