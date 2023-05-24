Оккупанты обстреляли детский сад в Сумской области

Последствия обстрела детского сада в Сумской области. Фото: Сумская ОВА

В среду, 24 мая, российские оккупанты нанесли удар по детскому саду в одной из громад Сумской области. Все детали выясняются.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Российские оккупационные войска сбросили управляемую авиационную бомбу на Сумскую область. В частности, пострадал детский сад.

"Сегодня россияне нанесли огненное поражение ориентировочно КАБ (управляемая авиационная бомба. — Ред.) (1 взрыв) по детскому саду в Юнаковской громаде. Детали выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты регулярно обстреливают территорию Сумской области. В частности, 10 мая российские военные из артиллерии обстреляли Белопольскую громаду. В результате вражеской атаки в селе Павловка погиб местный житель, повреждены частные дома.

Также из-за высокой угрозы российских обстрелов в Сумской области эвакуировали гражданских граждан из отдельных населенных пунктов Ахтырской громады.