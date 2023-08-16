Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: загинув 18-річний юнак

Наслідки обстрілу Нікополя 11 серпня. Фото: Сергій Лисак\Telegram

У середу, 16 серпня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого удару загинув 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Повідомляється, що окупанти здійснили атаку пообіді, обстрілявши Межівську громаду на Синельниківщині.

Відтак, російська агресія забрала життя 18-річного хлопця. Також постраждало ще четверо людей, серед яких — дворічна дитина. Її стан задовільний.

Окрім цього, росіяни влучили у сільгосппідприємство. Вогонь охопив площу понад 400 метрів квадратних.

Повідомлення Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району, що на Харківщині, було поранено трьох поліцейських.

Додамо, що вночі окупанти вкотре обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.