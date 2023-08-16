Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: погиб 18-летний юноша
В среду 16 августа российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеского удара погиб 18-летний юноша, еще четыре человека пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области 16 августа
Сообщается, что оккупанты совершили атаку после обеда, обстреляв Межевскую громаду Синельниковского района.
Следовательно, российская агрессия забрала жизнь 18-летнего юноши. Также пострадали еще четыре человека, среди которых — двухлетний ребенок. Его состояние удовлетворительное.
Кроме этого, россияне попали в сельхозпредприятие. Огонь охватил площадь более 400 квадратных метров.
Напомним, в результате обстрела Волчанска Чугуевского района Харьковской области были ранены трое полицейских.
Добавим, что ночью оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.