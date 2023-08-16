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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: погиб 18-летний юноша

16 августа 2023 17:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: погиб 18-летний юноша
Последствия обстрелов Никополя 11 августа. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду 16 августа российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеского удара погиб 18-летний юноша, еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрел Днепропетровской области 16 августа

Сообщается, что оккупанты совершили атаку после обеда, обстреляв Межевскую громаду Синельниковского района.

Следовательно, российская агрессия забрала жизнь 18-летнего юноши. Также пострадали еще четыре человека, среди которых — двухлетний ребенок. Его состояние удовлетворительное.

Кроме этого, россияне попали в сельхозпредприятие. Огонь охватил площадь более 400 квадратных метров.

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Сообщение Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в результате обстрела Волчанска Чугуевского района Харьковской области были ранены трое полицейских.

Добавим, что ночью оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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