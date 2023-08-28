Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: каких разрушений потерпел регион
За предыдущие сутки, 27 августа, россияне обстреляли несколько громад Днепропетровской области и Кривой Рог. Прошло без погибших и пострадавших, однако есть значительные разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрелы Днепропетровской области
Как известно, в течение суток оккупанты обстреливали регион из разных типов вооружения. Следовательно, россияне дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. К вечеру целил по Марганецкой громаде, ночью — по Мировской.
В результате обстрела поврежден частный дом. Люди не пострадали.
Кроме того, утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, устроила ракетами по Кривому Рогу.
"Разрушены два дачных дома. Еще пять — пострадали. Загорелось хозяйственное сооружение. Прошло без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются", — говорится в сообщении.
Напомним, 27 августа российские террористы обстреляли центральную часть Херсона. Есть погибшая женщина и раненый мужчина.
Также 27 августа около 13.00 российские террористы обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Кроме того, мы писали, что в ночь на 27 августа в Украине была объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.