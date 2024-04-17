Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — постраждала жінка

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 17 квітня.

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Ввечері, 16 квітня, противник двічі бив по Нікополю. Для чергової атаки окупанти використовували дрони.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ворог пошкодив три приватні будинки і стільки ж господарських споруд.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Ближче до опівночі окупанти поцілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Застосували важку артилерію", — розповів Лисак.

Також з артобстрілу розпочався ранок в райцентрі 17 квітня. Внаслідок атаки РФ постраждала 63-річна жінка. Понівечені гімназія, дві приватні оселі та лінія електропередач.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 квітня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.

Також російські загарбники продовжують вбивати цивільних українців. Так, 15 квітня жертвою атак загарбників став один чоловік з Донецької області.