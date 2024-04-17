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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — постраждала жінка

17 квітня 2024 08:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — постраждала жінка
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 17 квітня.

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Обстріл Дніпропетровської області

Ввечері, 16 квітня, противник двічі бив по Нікополю. Для чергової атаки окупанти використовували дрони.

Обстріл Дніпропетровської області 17 квітня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ворог пошкодив три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. 

Обстріл Дніпропетровської області 17 квітня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Ближче до опівночі окупанти поцілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Застосували важку артилерію", — розповів Лисак.

Також з артобстрілу розпочався ранок в райцентрі 17 квітня. Внаслідок атаки РФ постраждала 63-річна жінка. Понівечені гімназія, дві приватні оселі та лінія електропередач.

Обстріл Дніпропетровської області 17 квітня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпропетровської області 17 квітня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 квітня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.

Також російські загарбники продовжують вбивати цивільних українців. Так, 15 квітня жертвою атак загарбників став один чоловік з Донецької області. 

війна
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь

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