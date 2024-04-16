У Донецькій області окупанти вбили одного чоловіка та поранили ще двох
Російські окупанти продовжують вбивати цивільних українців. Так, 15 квітня жертвою атак загарбників став один чоловік з Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у вівторок, 16 квітня.
Обстріли Донецької області
"За 15 квітня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Красногорівці", — розповів Філашкін.
Ще дві людини в Донецькій області отримали поранення.
Філашкін також опублікував загальну кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти вівторка, 16 квітня, вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував безпілотники типу Shahed-131/136. Протиповітряній обороні Україні вдалося знищити всі ворожі цілі.
Також 15 квітня російські загарбники обстріляли керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.
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