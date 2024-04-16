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У Донецькій області окупанти вбили одного чоловіка та поранили ще двох

16 квітня 2024 08:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Донецькій області окупанти вбили одного чоловіка та поранили ще двох
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото архівне: t.me/VadymFilashkin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують вбивати цивільних українців. Так, 15 квітня жертвою атак загарбників став один чоловік з Донецької області. 

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у вівторок, 16 квітня.

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"За 15 квітня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Красногорівці", — розповів Філашкін.

Ще дві людини в Донецькій області отримали поранення.

Філашкін також опублікував загальну кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Допис Філашкіна. Фото: t.me/VadymFilashkin
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Допис Філашкіна. Фото: t.me/VadymFilashkin

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти вівторка, 16 квітня, вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував безпілотники типу Shahed-131/136. Протиповітряній обороні Україні вдалося знищити всі ворожі цілі.

Також 15 квітня російські загарбники обстріляли керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені. 

війна
Україна
Донецька область
обстріли
окупанти

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