Окупанти скинули авіабомбу на Берислав — постраждали 15 людей

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Херсонська обласна прокуратура

Російські війська у вівторок, 16 квітня, завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Так, близько 11:30 російська армія здійснила удар КАБом по Бериславу.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху 15 цивільних людей отримали контузії. Медики надали їм допомогу на місці.

Також через обстріл були пошкоджені житлові будинки, магазини, аптека та інші об'єкти.

Бериславська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот допису Херсонської обласної прокуратури

Нагадаємо, минулої доби під прицілом ворога були житлові квартали та інфраструктурні об'єкти Херсонщини. Внаслідок російської агресії двоє людей отримали поранення.

Також ми писали, що в ніч на 16 квітня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА.