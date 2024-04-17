Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — пострадала женщина
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в среду, 17 апреля.
Обстрел Днепропетровской области
Вечером, 16 апреля, противник дважды бил по Никополю. Для очередной атаки оккупанты использовали дроны.
Враг повредил три частных дома и столько же хозяйственных построек.
"Ближе к полуночи оккупанты попали по Мировской громаде, что на Никопольщине. Применили тяжелую артиллерию", — рассказал Лысак.
Также с артобстрела началось утро в райцентре 17 апреля. В результате атаки РФ пострадала 63-летняя женщина. Изуродованные гимназия, два частных дома и линия электропередач.
Напомним, 16 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.
Также российские захватчики продолжают убивать гражданских украинцев. Так, 15 апреля жертвой атак захватчиков стал один человек из Донецкой области.
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