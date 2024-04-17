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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — пострадала женщина

17 апреля 2024 08:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — пострадала женщина
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в среду, 17 апреля.

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Обстрел Днепропетровской области

Вечером, 16 апреля, противник дважды бил по Никополю. Для очередной атаки оккупанты использовали дроны.

Обстрел Днепропетровской области 17 апреля
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Враг повредил три частных дома и столько же хозяйственных построек.

Обстрел Днепропетровской области 17 апреля
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Ближе к полуночи оккупанты попали по Мировской громаде, что на Никопольщине. Применили тяжелую артиллерию", — рассказал Лысак.

Также с артобстрела началось утро в райцентре 17 апреля. В результате атаки РФ пострадала 63-летняя женщина. Изуродованные гимназия, два частных дома и линия электропередач.

Обстрел Днепропетровской области 17 апреля
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстрел Днепропетровской области 17 апреля
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 16 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.

Также российские захватчики продолжают убивать гражданских украинцев. Так, 15 апреля жертвой атак захватчиков стал один человек из Донецкой области.

война
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь

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