Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — пострадала женщина

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в среду, 17 апреля.

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Обстрел Днепропетровской области

Вечером, 16 апреля, противник дважды бил по Никополю. Для очередной атаки оккупанты использовали дроны.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Враг повредил три частных дома и столько же хозяйственных построек.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Ближе к полуночи оккупанты попали по Мировской громаде, что на Никопольщине. Применили тяжелую артиллерию", — рассказал Лысак.

Также с артобстрела началось утро в райцентре 17 апреля. В результате атаки РФ пострадала 63-летняя женщина. Изуродованные гимназия, два частных дома и линия электропередач.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 16 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.

Также российские захватчики продолжают убивать гражданских украинцев. Так, 15 апреля жертвой атак захватчиков стал один человек из Донецкой области.