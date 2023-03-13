На Донбасі нові жертви: скільки людей поранили окупанти
Внаслідок військових дій на Донбасі 12 березня було поранено семеро цивільних, четверо з яких у Бахмуті, двоє у Красногорівці та один у Костянтинівці. Проте точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі невідома.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Обстріл Донецька
У такій обстановці важливо встановити відповідальність за злочини, що відбуваються. Усі військові злочинці, незалежно від конфлікту, мають бути покарані.
Конфлікт на Донбасі триває вже кілька років, і його наслідки є руйнівними для мирних жителів регіону. Необхідно знайти політичне розв'язання цієї проблеми та припинити насильство, щоб забезпечити безпеку мешканців та повернути світ у цей регіон.
Загалом за час війни в регіоні постраждали 3169 осіб, а вбито 1407 осіб.
Нагадаємо, станом на ранок 11 березня 2023 року в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії росії загинули 464 дитини. Ще понад 934 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Також російська дитяча омбудсмен Марія Львова-Бєлова визнала депортацію українських дітей до росії. Водночас вона звинуватила Захід у "штучному нагнітанні страху" навколо цієї теми.