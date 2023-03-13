Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть раненые и значительные разрушения

Последствия обстрелов Донбасса

В течение суток, 12 марта, оккупанты неоднократно обстреливали Донецкую область. В результате вражеских атак ранены семь человек.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВО Павел Кириленко.

Донецкое направление

По словам Кириленка, на Донецком направлении россияне обстреляли Курахово и нанесли авиаракетные удары по Ласточкиному и Красногоровке Очеретинской общины. К счастью, обошлось без жертв.

"Утром россияне трижды обстреляли Авдеевку из артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами, а также нанесли ааиаракетный удар по территории АКХЗ", — сообщил голова ОВА.

Горловское направление

На Горловском направлении ранены четыре человека в Бахмуте. Также известно о повреждении трех многоэтажек и админздания.

В Константиновке ранен один человек, повреждены 12 частных и четыре многоэтажных дома.

"Утром произошел обстрел Никифоровки Соледарского общества, громко было в окрестностях Часовоярской и Торецкой общин", — добавил Кириленко.

Лисичанское направление

На Лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской общины, повреждены дома в Северске и населенных пунктах общины.

Всего за сутки россияне ранили семь жителей Донбасса.

Последствия разрушений

Напомним, 11 марта, россияне в очередной раз обстреляли города и села Донецкой области. Погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Фото: Павел Кириленко/ Telegram