Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть раненые и значительные разрушения
В течение суток, 12 марта, оккупанты неоднократно обстреливали Донецкую область. В результате вражеских атак ранены семь человек.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВО Павел Кириленко.
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Донецкое направление
По словам Кириленка, на Донецком направлении россияне обстреляли Курахово и нанесли авиаракетные удары по Ласточкиному и Красногоровке Очеретинской общины. К счастью, обошлось без жертв.
"Утром россияне трижды обстреляли Авдеевку из артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами, а также нанесли ааиаракетный удар по территории АКХЗ", — сообщил голова ОВА.
Горловское направление
На Горловском направлении ранены четыре человека в Бахмуте. Также известно о повреждении трех многоэтажек и админздания.
В Константиновке ранен один человек, повреждены 12 частных и четыре многоэтажных дома.
"Утром произошел обстрел Никифоровки Соледарского общества, громко было в окрестностях Часовоярской и Торецкой общин", — добавил Кириленко.
Лисичанское направление
На Лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской общины, повреждены дома в Северске и населенных пунктах общины.
Всего за сутки россияне ранили семь жителей Донбасса.
Последствия разрушений
Напомним, 11 марта, россияне в очередной раз обстреляли города и села Донецкой области. Погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Фото: Павел Кириленко/ Telegram