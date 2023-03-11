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Окупанти обстріляли територію Донеччини: є загиблі і поранені

11 березня 2023 17:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни продовжують руйнувати оселі українських громадян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сьогодні, 11 березня, росіяни вкотре обстріляли міста і села Донецької області. Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Російський удар по Донеччині

Росіяни сьогодні, 11 березня, обстріляли кілька населених пунктів Донецької області.

Під удар потрапили, зокрема, місто Костянтинівка, села Миколаївка Краматорського та Максимільянівка Покровського району.

Для обстрілу території Донеччини окупанти використали ствольну артилерію та ракетні системи залпового вогню.

Обстріл Донеччини

Криваві наслідки обстрілу

Внаслідок злочинних дій російських агресорів загинув мирний 52-річний мешканець Донецької області. 

Ще четверо місцевих жителів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Загиблий на Донеччині

Руйнування в регіоні

Росіяни обстріляли приватні та багатоквартирні житлові будинки. Деякі оселі були повністю знищені російськими снарядами та пожежами, які зайнялися після влучань.

Також під удар потрапили господарські споруди і транспортні засоби.

Наслідки обстрілу Донеччини

Нагадаємо, що протягом минулої доби рятувальники Донецької області ліквідували сім пожеж, п'ять із яких виникли внаслідок російських обстрілів. Окупанти продовжували атакувати область, коли працівники ДСНС боролися з вогнем.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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