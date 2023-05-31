Окупанти обстріляли Донецьку область, є загиблий, — Кириленко
Сьогодні, 31 травня, російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє травмувалися.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Обстріл Донецької області
"Внаслідок обстрілу Удачненської громади на Донеччині одна людина загинула. Ще двоє отримали поранення", — розповів Кириленко.
Він повідомив, що за попередніми даними, російські війська зранку здійснили масований удар. Окупанти застосували ракети.
До того ж загарбники атакували Селидівську громаду Донецької області. Вони влучили в одне з підприємств.
Нагадаємо, 30 травня російські окупанти обстріляли велику кількість населених пунктів Харківської області. Поранення різного ступеню тяжкості отримали понад 10 місцевих мешканців.
Також ми писали, що у ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.
Додамо, 29 травня російські війська обстріляли авіабомбами місто Торецьк, що на Донеччині. Є загиблий та постраждалі.