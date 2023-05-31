Окупанти обстріляли Донецьку область, є загиблий, — Кириленко

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Сьогодні, 31 травня, російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє травмувалися.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Внаслідок обстрілу Удачненської громади на Донеччині одна людина загинула. Ще двоє отримали поранення", — розповів Кириленко.

Він повідомив, що за попередніми даними, російські війська зранку здійснили масований удар. Окупанти застосували ракети.

До того ж загарбники атакували Селидівську громаду Донецької області. Вони влучили в одне з підприємств.

Нагадаємо, 30 травня російські окупанти обстріляли велику кількість населених пунктів Харківської області. Поранення різного ступеню тяжкості отримали понад 10 місцевих мешканців.

Також ми писали, що у ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.

Додамо, 29 травня російські війська обстріляли авіабомбами місто Торецьк, що на Донеччині. Є загиблий та постраждалі.