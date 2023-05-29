Росіяни обстріляли авіабомбами місто Торецьк на Донеччині

Наслідки обстрілу АЗС у Торецьку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні, 29 травня, російські війська обстріляли авіабомбами місто Торецьк, що на Донеччині. Є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура у Telegram.

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Деталі

Як відомо, окупанти, ймовірно, використали авіабомби ФАБ-250. Одна з них поцілила по місцевій АЗС, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Окрім цього, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще 8 цивільних.

Друга авіабомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху місцевий мешканець зазнав тілесних ушкоджень.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний розповів, скільки сьогодні Росія запустила ракет по Україні.

Додамо, що ЗСУ знищили важливу техніку росіян. У Генштабі назвали деталі атаки.