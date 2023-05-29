Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Донеччині окупанти скинули авіабомби на АЗС arrow

На Донеччині окупанти скинули авіабомби на АЗС

29 травня 2023 14:41
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли авіабомбами місто Торецьк на Донеччині
Наслідки обстрілу АЗС у Торецьку. Фото: Донецька обласна прокуратура
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 29 травня, російські війська обстріляли авіабомбами місто Торецьк, що на Донеччині. Є загиблий та постраждалі. 

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура у Telegram.

Читайте також:

Деталі

Як відомо, окупанти, ймовірно, використали авіабомби ФАБ-250. Одна з них поцілила по місцевій АЗС, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Окрім цього, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще 8 цивільних.

Друга авіабомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху місцевий мешканець зазнав тілесних ушкоджень. 

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний розповів, скільки сьогодні Росія запустила ракет по Україні. 

Додамо, що ЗСУ знищили важливу техніку росіян. У Генштабі назвали деталі атаки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB