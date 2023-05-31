Оккупанты обстреляли Донецкую область, есть погибший, — Кириленко

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Сегодня, 31 мая, российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате обстрела погиб человек, еще двое травмировались.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Обстрел Донецкой области

"В результате обстрела Удачненской громады в Донецкой области один человек погиб. Еще двое получили ранения", — рассказал Кириленко.

Он сообщил, что по предварительным данным, российские войска утром осуществили массированный удар. Оккупанты применили ракеты.

К тому же захватчики атаковали Селидовскую громаду Донецкой области. Они попали в одно из предприятий.

Напомним, 30 мая российские оккупанты обстреляли большое количество населенных пунктов Харьковской области. Ранения разной степени тяжести получили более 10 местных жителей.

Также мы писали, что в ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.

Добавим, 29 мая российские войска обстреляли авиабомбами город Торецк в Донецкой области. Есть погибший и пострадавшие.