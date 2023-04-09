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Оккупанты обстреляли Дружковку "Смерчами": появились детали

9 апреля 2023 21:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Последствия обстрела Дружковки 5 июня 2022 года. Фото: AFP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате обстрела города Дружковка Донецкой области 9 апреля ранены два человека. Также повреждены восемь домовладений в частном секторе города.

Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, пишет "Суспільне".

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"9 апреля 2023 года оккупанты обстреляли  Дружковку. По предварительным данным, обстрел произведен из реактивной системы залпового огня "Смерч". От вражеской атаки получили ранения два гражданских жителя — 56-летняя женщина и 60-летний мужчина. Также повреждено около восемь частных домовладений", — рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, раненые жители Дружковки доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщили в областной прокуратуре, по факту обстрела Дружковки начато производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что 9 апреля оккупанты цинично обстреляли Дружковку.

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