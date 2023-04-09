Скільки разів за добу окупанти обстріляли Україну: у Генштабі розповіли про звірства загарбників

Російські окупанти. Фото: Міноборони росії

Упродовж поточної доби, 9 квітня, російські окупанти майже 40 разів обстріляли Україну. Внаслідок атак ворога постраждали мирні мешканці в Запорізькій області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Обстріли окупантів

Зазначається, що протягом поточної доби противник здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційних та чотири ракетних удари.

"Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі", — йдеться у повідомленні.

Також дві ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині.

У Генштабі попередили, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти обстріляли прифронтове місто Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримав 57-річний чоловік.

Окрім того, 8 квітня загарбники атакували Херсонську область керованими авіабомбами. На щастя, люди не постраждали.