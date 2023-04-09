Росіяни цинічно обстріляли Дружківку: є поранені

Обстріл рф житлового району міста Дружківка. Фото: google.com

Агресія росії продовжується і від цього страждає весь світ. Сьогодні, 9 квітня, росіяни здійснили обстріл міста Дружківка. Є постраждалі цивільні.

Про це інформує Андрій Єрмак.

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"Росіяни здійснили обстріл міста Дружківка з РСЗВ. Відомо про двох поранених цивільних. Були пошкоджені дахи будинків, вибиті вікна", — написав Єрмак.

Крім того, сьогодні, 9 квітня, село Караїчне у Чугуївському районі Харківської області опинилося під мінометним обстрілом. Внаслідок атаки, 30-річний цивільний отримав серйозні травми. Наразі він госпіталізований і перебуває в критичному стані, лікарі докладають усіх зусиль, щоб урятувати його життя.

Російські окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Вони здійснили авіаційний удар по одній із громад Пологівського району.

Окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область. Чергову атаку зафіксовано у Бериславському районі. Військові рф використовували керовані авіабомби.