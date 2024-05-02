Окупанти обстріляли Гірник на Донеччині, є загиблі й травмовані

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

Російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині у середу, 1 травня. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомили у МВС.

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Наслідки обстрілу Гірника 1 травня

"Донеччина. Учора росіяни обстріляли місто Гірник. Унаслідок ворожого удару 2 людей загинуло та 6 отримали поранення", — написали в МВС, говорячи про обстріл та його наслідки.

Зазначається, що ворог поцілив у приватний житловий сектор, внаслідок чого виникли пожежі. Вогнеборці ліквідували загоряння гаражів та приватного житлового будинку.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину. Так, 23 квітня ворог атакував Костянтинівку. Внаслідок обстрілу отримали поранення п’ятеро людей, автомобіль з якими опинився в епіцентрі вибуху.

Перед цим, 22 квітня, удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.