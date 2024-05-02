Окупанти обстріляли Гірник на Донеччині, є загиблі й травмовані
Російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині у середу, 1 травня. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомили у МВС.
Наслідки обстрілу Гірника 1 травня
"Донеччина. Учора росіяни обстріляли місто Гірник. Унаслідок ворожого удару 2 людей загинуло та 6 отримали поранення", — написали в МВС, говорячи про обстріл та його наслідки.
Зазначається, що ворог поцілив у приватний житловий сектор, внаслідок чого виникли пожежі. Вогнеборці ліквідували загоряння гаражів та приватного житлового будинку.
Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину. Так, 23 квітня ворог атакував Костянтинівку. Внаслідок обстрілу отримали поранення п’ятеро людей, автомобіль з якими опинився в епіцентрі вибуху.
Перед цим, 22 квітня, удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.
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