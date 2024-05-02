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Окупанти обстріляли Гірник на Донеччині, є загиблі й травмовані

2 травня 2024 09:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли Гірник на Донеччині, є загиблі й травмовані
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині у середу, 1 травня. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення. 

Про це повідомили у МВС. 

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Наслідки обстрілу Гірника 1 травня

"Донеччина. Учора росіяни обстріляли місто Гірник. Унаслідок ворожого удару 2 людей загинуло та 6 отримали поранення", — написали в МВС, говорячи про обстріл та його наслідки. 

Зазначається, що ворог поцілив у приватний житловий сектор, внаслідок чого виникли пожежі. Вогнеборці ліквідували загоряння гаражів та приватного житлового будинку.

Обстріл Донеччини 1 травня
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС
Обстріл Гірника на Донеччині 1 травня
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

 

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину. Так, 23 квітня ворог атакував Костянтинівку. Внаслідок обстрілу отримали поранення п’ятеро людей, автомобіль з якими опинився в епіцентрі вибуху.

Перед цим, 22 квітня, удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.

війна
ДСНС
росіяни
Донецька область
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війна в Україні

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