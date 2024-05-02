Оккупанты обстреляли Горняк в Донецкой области, есть погибшие и травмированные

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские захватчики обстреляли населенный пункт Горняк Донецкой области в среду, 1 мая. В результате удара два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщили в МВД.

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Последствия обстрела Горняка 1 мая

"Донецкая область. Вчера россияне обстреляли город Горняк. В результате вражеского удара 2 человека погибли и 6 получили ранения", — написали в МВД, говоря об обстреле и его последствиях.

Отмечается, что враг попал в частный жилищный сектор, в результате чего возникли пожары. Пожарные ликвидировали возгорание гаражей и частного жилого дома.

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстреливать Донетчину. Так, 23 апреля враг атаковал Константиновку. В результате обстрела получили ранения пять человек, автомобиль с которыми оказался в эпицентре взрыва.

Перед этим, 22 апреля, удары российской армии забрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрела.