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Оккупанты обстреляли Горняк в Донецкой области, есть погибшие и травмированные

2 мая 2024 09:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли Горняк в Донецкой области, есть погибшие и травмированные
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики обстреляли населенный пункт Горняк Донецкой области в среду, 1 мая. В результате удара два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщили в МВД.

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Последствия обстрела Горняка 1 мая

"Донецкая область. Вчера россияне обстреляли город Горняк. В результате вражеского удара 2 человека погибли и 6 получили ранения", — написали в МВД, говоря об обстреле и его последствиях.

Отмечается, что враг попал в частный жилищный сектор, в результате чего возникли пожары. Пожарные ликвидировали возгорание гаражей и частного жилого дома.

Обстрел Донетчины 1 мая
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС
Обстрел Горняка в Донецкой области 1 мая
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС

 

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстреливать Донетчину. Так, 23 апреля враг атаковал Константиновку. В результате обстрела получили ранения пять человек, автомобиль с которыми оказался в эпицентре взрыва.

Перед этим, 22 апреля, удары российской армии забрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрела.

война
ГСЧС
россияне
Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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