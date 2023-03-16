Окупанти обстріляли Харківську область та пошкодили будівлі
Минулої доби російські окупанти обстріляли місто Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів. Росіяни пошкодили будівлі. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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У Харкові внаслідок російського удару ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад, декілька авто та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку.
Росіяни також обстріляли село Гатище Чугуївського району. Вони пошкодили щонайменше три приватні житлові будинки.
"У селі Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено сім приватних будинків та об'єкти інфраструктури", — повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, вчора, 15 березня, окупанти обстріляли Харків. Мер міста Ігор Терехов розповів, що в районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкта.
Також ми писали, що 14 березня російські військові обстріляли пожежно-рятувальну частину міста Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка.
Додамо, 9 березня ворог завдав 15 ударів по Харкову. Тоді під прицілом окупантів були об‘єкти критичної інфраструктури. Через обстріл у місті почались проблеми з електропостачанням.