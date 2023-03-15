Жодного військового чи інфраструктурного об'єкту: влада Харкова прокоментувала удари по місту

С-300

Російські окупанти обстрілюють місто Харків. Вони використовують ракети С-300.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Очільник ОВА написав у своєму Telegram-каналі, що росіяни знову завдають ударів. Він закликав мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Наразі повітряну тривогу оголошено у всіх областях України через активність МіГ-31к в Білорусі.

Станом на 10:43 Синегубов повідомив, що окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередьо, без постраждалих.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що в районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту. В будинках навколо повибивало шибки.

Нагадаємо, 14 березня, російські військові обстріляли пожежно-рятувальну частину міста Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка.

Також ми писали, що за минулу добу українські військові ліквідували ще 980 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення загалом було знищено близько 161 520 окупантів.

Додамо, окупанти наразі вишукують нову тактику. Їх головна ціль — виявити місце розташування української ППО.