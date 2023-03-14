Росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину у Харківській області: загинула жінка

Обстріл відбувся сьогодні зранку

Сьогодні, 14 березня, російські військові обстріляли пожежно-рятувальну частину міста Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди", — розповів Синєгубов.

Сьогодні, близько 10:00, окупанти обстріляли пожежно-рятувальну частину міста. Російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, в якому перебувала 55-річна жінка. Вона загинула на місці.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл центральної частини Краматорська. Вони влучили у багатоквартирний будинок.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв сьогоднішнього обстрілу Краматорська. Він заявив, що "держава-зло", російська федерація, обов’язково понесе за це покарання.

Додамо, окупанти наразі вишукують нову тактику. Їх головна ціль виявити місце розташування української ППО.