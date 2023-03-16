Оккупанты обстреляли Харьковскую область и повредили здания
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли город Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов. Россияне повредили здания. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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В Харькове в результате российского удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько авто и выбиты окна в жилом многоэтажном доме.
Россияне также обстреляли село Гатище Чугуевского района. Они повредили по меньшей мере три частных жилых дома.
"В селе Лемищено Золочевской громады массированными обстрелами фактически уничтожены семь частных домов и объекты инфраструктуры", — сообщил Синегубов.
Напомним, вчера, 15 марта, оккупанты обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта.
Также мы писали, что 14 марта российские военные обстреляли пожарно-спасательную часть города Волчанск Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.
Добавим, 9 марта враг нанес 15 ударов по Харькову. Тогда под прицелом оккупантов были объекты критической инфраструктуры. Из-за обстрела в городе начались проблемы с электроснабжением.