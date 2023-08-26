Окупанти обстріляли Херсон: є постраждалі

Російські окупанти поряд з артилерією. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 26 серпня, російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок чергової атаки РФ постраждали люди.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Обстріл Херсона

"Упродовж дня армія РФ гатила по середмістю Херсона. Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти поранили 70-річну жінку. У неї незначні ушкодження. Медики надали їй всю необхідну допомогу на місці.

Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу, 25 серпня окупанти атакували 26 населених пунктів Запорізької області. У результаті обстрілу села Мала Токмачка загинув місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення.

Також ми писали, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби було здійснено 13 обстрілів із різних видів озброєння. Військові зафіксували 99 вибухів.