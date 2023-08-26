Оккупанты обстреляли Херсон: есть пострадавшие

Российские оккупанты рядом с артиллерией. Фото: росСМИ

Сегодня, 26 августа, российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате очередной атаки РФ пострадали люди.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Читайте также:

Обстрел Херсона

"В течение дня армия РФ била по центру Херсона. Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги", — говорится в сообщении.

Также оккупанты ранили 70-летнюю женщину. У нее незначительные повреждения. Медики оказали ей всю необходимую помощь на месте.

Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки, 25 августа оккупанты атаковали 26 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрела села Малая Токмачка погиб местный житель, еще один человек получил ранения.

Также мы писали, что российские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за сутки было совершено 13 обстрелов из разных видов вооружения. Военные зафиксировали 99 взрывов.