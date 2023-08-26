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Російські війська потужно обстріляли прикордоння України: куди влучили

26 серпня 2023 12:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російські війська потужно обстріляли прикордоння України: куди влучили
Російськіартилеристи обстрілюють Україну. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби було здійснено 13 обстрілів із різних видів озброєння. Військові зафіксували 99 вибухів. 

Про це повідомило ОК "Північ".

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Усього було обстріляно шість населених пунктів Чернігівської області. Ворог застосував міномети, артилерію і танк. Було зафіксовано 19 вибухів. 

На території Сумщини ворог здійснив обстріли із застосуванням мінометів, артилерії, гранатометів та РСЗВ. Постраждало 5 населених пунктів, було чутно 80 вибухів.

Військові також повідомили, що жертв внаслідок обстрілів немає.

Раніше ми розповідали, що 20 серпня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Ворог поранив цивільного чоловіка.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

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