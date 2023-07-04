Окупанти обстріляли Херсон з артилерії, є загиблі
У вівторок зранку, 4 липня, російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинули двоє людей.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Обстріл Херсона 4 липня
Сьогодні, 4 липня, близько 6:00 ранку збройні сили РФ здійснили артобстріл міста Херсон. Двоє містян — чоловік і жінка загинули. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.
Також відомо про пошкоджені житлові будинки.
Через чергові звірства росіян в Україні розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста, загинули троє людей.