Окупанти обстріляли Херсон з артилерії, є загиблі

Наслідки обстрілу Херсона 4 липня. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У вівторок зранку, 4 липня, російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Обстріл Херсона 4 липня

Сьогодні, 4 липня, близько 6:00 ранку збройні сили РФ здійснили артобстріл міста Херсон. Двоє містян — чоловік і жінка загинули. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.

Також відомо про пошкоджені житлові будинки.

Через чергові звірства росіян в Україні розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста, загинули троє людей.