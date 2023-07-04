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Окупанти обстріляли Херсон з артилерії, є загиблі

4 липня 2023 09:11
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Окупанти обстріляли Херсон з артилерії, є загиблі
Наслідки обстрілу Херсона 4 липня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок зранку, 4 липня, російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Обстріл Херсона 4 липня

Сьогодні, 4 липня, близько 6:00 ранку збройні сили РФ здійснили артобстріл міста Херсон. Двоє містян — чоловік і жінка загинули. Дані щодо постраждалих ще уточнюються. 

Також відомо про пошкоджені житлові будинки.

Через чергові звірства росіян в Україні розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні  за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучення було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста, загинули троє людей. 

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