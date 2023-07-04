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Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии, есть погибшие

4 июля 2023 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии, есть погибшие
Последствия обстрелов Херсона 4 июля. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник утром, 4 июля, российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Обстрел Херсона 4 июля

Сегодня, 4 июля, около 6:00 утра вооруженные силы РФ совершили артобстрел города Херсон. Двое горожан — мужчина и женщина погибли. Данные о пострадавших еще уточняются.

Также известно о поврежденных жилых домах.

Из-за очередных зверств россиян в Украине начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 3 июля российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города, погибли три человека.

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