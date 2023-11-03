Окупанти обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin

Упродовж попередньої доби російські окупанти 108 обстріляли Херсонську область, випустивши 602 снаряди. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо — поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 602 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд", — розповів Прокудін.

Окрім того, зафіксовано 13 прильотів КАБ по населених пунктах області.Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу та підприємство у Бериславському районі; завод у Херсоні.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги сьогодні вночі у Львівській області лунали вибухи. Кілька разів спрацювала ППО.

Також ми писали, що звуки вибухів чули й мешканці Вінницької області вночі 3 листопада. Це сталося близько 01:40.

Додамо, що вибухи гриміли й у Харкові, внаслідок чого є влучання, про які розповів мер міста Ігор Терехов.