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Окупанти обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені

3 листопада 2023 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж попередньої доби російські окупанти 108 обстріляли Херсонську область, випустивши 602 снаряди. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо — поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

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"За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 602 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд", — розповів Прокудін. 

Окрім того, зафіксовано 13 прильотів КАБ по населених пунктах області.Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу та підприємство у Бериславському районі; завод у Херсоні.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

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Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги сьогодні вночі у Львівській області лунали вибухи. Кілька разів спрацювала ППО.

Також ми писали, що звуки вибухів чули й мешканці Вінницької області вночі 3 листопада. Це сталося близько 01:40.

Додамо, що вибухи гриміли й у Харкові, внаслідок чого є влучання, про які розповів мер міста Ігор Терехов.

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