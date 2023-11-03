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Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

3 ноября 2023 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые
Последствия обстрела Херсона. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки российские оккупанты 108 обстреляли Херсонскую область, выпустив 602 снаряда. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 602 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд", — рассказал Прокудин.

Кроме того, зафиксировано 13 прилетов КАБ по населенным пунктам области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территория учебного заведения и предприятие в Бериславском районе; завод в Херсоне.

В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, что во время воздушной тревоги сегодня ночью во Львовской области раздавались взрывы. Несколько раз сработало ПВО.

Также писали, что звуки взрывов слышали и жители Винницкой области ночью 3 ноября. Это произошло около 01:40.

Добавим, что взрывы гремели и в Харькове, в результате чего попадание, о которых рассказал мэр города Игорь Терехов.

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