Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Херсона. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin

За прошедшие сутки российские оккупанты 108 обстреляли Херсонскую область, выпустив 602 снаряда. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрелы Херсонской области

"За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 602 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд", — рассказал Прокудин.

Кроме того, зафиксировано 13 прилетов КАБ по населенным пунктам области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территория учебного заведения и предприятие в Бериславском районе; завод в Херсоне.

В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, что во время воздушной тревоги сегодня ночью во Львовской области раздавались взрывы. Несколько раз сработало ПВО.

Также писали, что звуки взрывов слышали и жители Винницкой области ночью 3 ноября. Это произошло около 01:40.

Добавим, что взрывы гремели и в Харькове, в результате чего попадание, о которых рассказал мэр города Игорь Терехов.