Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки российские оккупанты 108 обстреляли Херсонскую область, выпустив 602 снаряда. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо ранены.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
"За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 602 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд", — рассказал Прокудин.
Кроме того, зафиксировано 13 прилетов КАБ по населенным пунктам области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территория учебного заведения и предприятие в Бериславском районе; завод в Херсоне.
В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Напомним, что во время воздушной тревоги сегодня ночью во Львовской области раздавались взрывы. Несколько раз сработало ПВО.
Также писали, что звуки взрывов слышали и жители Винницкой области ночью 3 ноября. Это произошло около 01:40.
Добавим, что взрывы гремели и в Харькове, в результате чего попадание, о которых рассказал мэр города Игорь Терехов.
Читайте Новини.LIVE!