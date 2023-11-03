Обстріл Херсона 3 листопада — влада розповіла про наслідки

Влада розповіла про наслідки нічної атаки РФ на Херсон
Росія атакувала Херсонську міську територіальну громаду з окупованого лівого берега сьогодні вночі, 3 листопада. Внаслідок влучання виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Наслідки нічної атаки на Херсон 3 листопада
"Внаслідок влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста виникла пожежа. Горіло нежитлове приміщення. Для ліквідації вогню були залучені 2 машини та 8 рятувальників", — розповів Мрочко.
Нічна атака РФ на Україні вночі 3 листопада
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги у Львівській області лунали вибухи сьогодні вночі, 3 листопада. Кілька разів спрацювала ППО.
Також ми писали, що звуки вибухів чули й мешканці Вінницької області вночі 3 листопада. Це сталося близько 01:40.
Додамо, що вибухи гриміли й у Харкові, внаслідок чого є влучання, про які розповів мер міста Ігор Терехов.
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