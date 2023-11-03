Обстріл Херсона 3 листопада — влада розповіла про наслідки

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки влучання РФ. Фото: ДСНС

Росія атакувала Херсонську міську територіальну громаду з окупованого лівого берега сьогодні вночі, 3 листопада. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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"Внаслідок влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста виникла пожежа. Горіло нежитлове приміщення. Для ліквідації вогню були залучені 2 машини та 8 рятувальників", — розповів Мрочко.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської ОВА Романа Мрочка

Нічна атака РФ на Україні вночі 3 листопада

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги у Львівській області лунали вибухи сьогодні вночі, 3 листопада. Кілька разів спрацювала ППО.

Також ми писали, що звуки вибухів чули й мешканці Вінницької області вночі 3 листопада. Це сталося близько 01:40.

Додамо, що вибухи гриміли й у Харкові, внаслідок чого є влучання, про які розповів мер міста Ігор Терехов.