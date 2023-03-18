Оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела

Российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере два человека погибли и пятеро — ранены.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Россияне использовали кассетные боеприпасы. Они попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей.

"Украинский Краматорск — один из самых больших раздражителей для россиян. Они целенаправленно бьют по городу, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей", — подчеркнул Кириленко.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 18 марта, нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки получил серьезные повреждения жилищный комплекс.

Также мы писали, российские оккупационные войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Этой ночью от атаки врага пострадал город Новомосковск на Днепропетровщине.

Добавим, 16 марта днем и в ночь на 17 марта российские оккупационные войска обстреляли города и села Харьковской области. Оккупанты разрушили кучу жилых домов и хозяйственных построек.